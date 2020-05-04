4年前，兒子一句「在外欠人家錢」，隨即不告而別，談起這段過去，鄭鳳蓮忍不住落下眼淚，這幾年來努力想要找他、卻始終無法聯繫上，在母親節前夕，她期望兒子能夠返家團圓，更喊話「未來有什麼問題，母子可以一起面對」。

曾經擔任居服員工作，鄭鳳蓮於2014年因中風選擇退休，她說，生病的那段日子，兒子郭哲佑每天大夜班工作結束，就從高雄騎車回屏東，陪著她一起復健，這種日子過了一年多，母子兩感情融洽。

未料2016年10月，兒子某天返家後提起，自己在外面欠了很多錢，恐怕要跑路了，沒有說金額多少，也沒有說原因，而這段話成了2人最後的交談，這天過後，不僅電話也不通，人更不知去向，「就連他同居女友都找不到他人」。

母親事後天天以淚洗面，除了向警局通報失蹤人口，更透過各種管道找人，卻始終沒有下落，後來兒子工作的超商老闆找上門來，說他預支薪水更挪用公款，加總金額超過20萬元，她請求對方不要報警，更以退休金將欠款還清。

鄭鳳蓮哭著自責說，她是一位不及格的母親，同時對外喊話，如果兒子能聽見的話，她想跟他說，「負債媽媽都還清了、不要擔心，如果還有問題，可以回來一起面對」，只希望再見他一面，就是最好的母親節禮物。

(中時 )