苗栗縣議會4日邀請台灣電力公司苗栗區營業處，說明電費減免紓困措施，讓議員了解後，能為民解惑並提供幫助，善盡為民服務的職責。

台電苗栗營業處4日在苗栗縣議會第19屆第3次定期會預備會，說明經濟部祭出的電費減免措施，即日起至9月30日止，針對營業額受疫情影響減少超過1成5的業者，電費最多可以打7折，協助相關業者度過新冠肺炎疫情難關。

苗栗縣議會議長鍾東錦表示，政府推出的紓困措施協助業者度過疫情，但影響程度不同，紓困的條件自然有別。他認為，身為民意代表，有必要瞭解紓困內容，才能善盡為民服務的職責，感謝台電在邀請後盡速安排說明會。

台電苗栗營業處說明，低壓供電的營業用戶，只要符合紓困條件，不必提出申請，台電會依政府主管機關的通知，主動給予電費減免和延長繳費期限4個月的優惠，但對於用電量較大的高壓用電業者，按契約容量計算的基本電費占電費比率甚高，若想要減少這部分電費支出，因涉及契約的變更，必須向台電提出申請。

透過說明會，台電苗栗營業處希望讓相關資訊能藉各選區的議員，向各鄉鎮市的業者宣導，攜手與政府協助業者順利度過疫情難關。

(中時 )