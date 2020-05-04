美股重挫及美元轉強效應，台股五一連假後補跌，新台幣開盤後重貶達1.73角，但出口商進場拋匯下，跌勢趨於收斂，終場收在29.9元兌1美元，貶值9.8分，台北外匯經紀公司成交量8.69億美元。

外匯交易員指出，受到美國可能對大陸展開報復行動影響，美股連二個交易日重挫，資金又轉進美元避險，亞洲主要股匯市也跟著反轉向下。台股大跌271點，與「萬一」大關的距離再拉開，外資大幅賣超台股370億元，並且偏向匯出資金，新台幣開盤後直接衝向30元大關，但出口商趁機趕緊進場拋匯，使得貶幅趨於收斂。

外匯交易員認為，多國疫情雖然暫未再出現爆發式增加，但俄羅斯、南美、非洲可能成下一波重災區，脆弱的金融市場情況未變，禁不起任何的風吹草動，若美國對大陸展開報復，勢必引發新的金融市場風暴，主導外資動向偏匯出，新台幣2字頭恐怕又將得而復失。

(工商 )