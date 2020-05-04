循環經濟、綠色環保業務量提升，貢獻度增加，國內最大廢棄物處理、環保資源回收的崑鼎投控（6803）第一季財報公布，首季稅後淨利2.05億元，年增4.07%，EPS 3.05元。崑鼎指出，今年仍將以太陽能售電、水資源處理再利用等營項較具成長動能，而離岸風電市場，會是下一個重心。

崑鼎今年累計1-3月的合併營收13億元，年增率0.94%；市場預期，崑鼎今年還是可賺一個資本額以上。

太陽能光電，是崑鼎近幾年最積極爭取的業務之一；今年，也將針對捷運、掩埋場等場域設置太陽能光電設備標案做爭取。而像一些不利耕作區、養殖用地等處，在結合政策趨勢下，也會爭取大型專案。

母公司中鼎集團對國內新興的離岸風電等市場有長遠的參與規劃，崑鼎指出，今年將結合集團業務發展規劃，協同爭取離岸風電工程與投資機會。另外，前瞻計畫內，各地方政府積極發展軌道建設，持續有維護業務機會。

(工商 )