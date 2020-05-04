季節轉變，不少觀光飯店中餐廳開始推出烤鴨誘客。不讓同業專美於前，台北六福萬怡酒店宣布館內「粵亮」廣式料理餐廳，自即日起至5月底止（5/9日與5/10日母親節除外）推出「靚皮烤鴨半價優惠」，烤鴨控只要3天前預約，即可以1,190元享原價2,380元的靚皮烤鴨兩吃，服務費另依原價計算。六福萬怡酒店表示，每組限點一隻烤鴨兩吃，每天限量提供，觀迎烤鴨控比較，看看誰家烤鴨最好吃。

台北六福萬怡酒店「靚皮烤鴨」標榜有獨家賣點，不只能吃到師傅的傳統手藝，還有創新的驚喜，2019年廚藝團隊獨步全台推出沾跳跳糖的烤鴨，在嘴裡炸開來的美味成功掀起市場話題，再加上獨特的三色餅皮及配料，堪稱為全台最「潮」的烤鴨。

「靚皮烤鴨」選用3公斤的櫻桃鴨，遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，再搭配科學料理烘烤方式，維持鴨胸中心78度烘烤，使鴨皮更酥脆，鴨肉更為多汁，而配料也是精髓所在，研發獨特的三色餅皮，分別為綠色的菠菜汁馬告餅皮、紅色的紅蘿蔔刺蔥餅皮、白色的全麥老麵餅皮，並把南港區花的桂花融入醬料中，推出桂花梅子醬，另有特製口水醬、招牌甜麵醬等，再搭配黃瓜、蔥白、台式酸甜泡菜、哈密瓜、客家辣蘿蔔等各種配料，還有集合懷舊與創新的跳跳糖，化解鴨皮的油膩，中西美味在嘴裡跳呼伊爽。

吃完第一吃片皮鴨後，第二吃還有「雪菜鴨絲紋鴛鴦粉」、「芋香臘味鴨架煲」、「陳皮冬瓜鴨架湯」等新吃法。其中，「雪菜鴨絲紋鴛鴦粉」混和米粉及冬粉打造特殊口感，再吸收進鴨絲及雪菜的味道；「芋香臘味鴨架煲」則將酥炸的芋頭、切塊的帶肉鴨架、港式肝腸與臘腸、淡奶一併悶煮，芋頭吸收了鴨油，降低油膩感，同時也將鴨肉的鹹鮮突現出來，再與香濃奶味結合，直接入口或拌飯都讓人再三回味。

(工商 )