印度新冠肺炎疫情嚴重，宣布延長鎖國時間至5月3日，因應旅居印度與南亞國家民眾期盼回台的意願，外交部已經協調華航安排班機載運國人，中華航空公司4日派遣1架專機，起飛前往印度德里，接回180名國人，預計在5日凌晨抵達桃園機場。

為了接回滯留印度的國人，外交部協調華航安排專機，華航班號CI181航班，於4日下午1時許從桃園機場起飛，預計在台灣時間晚上19時50分飛抵印度德里國際機場，21時30分返航，5日凌晨4時飛抵桃園機場。

華航CI181航班由空中巴士A350-900型客機執行印度專機任務，飛機在4日上午拖進桃園機場第1航廈A7停機坪加油，同時在腹艙裝載運往印度的10多盤貨物，此趟飛行任務共有4名機師及11名後艙組員，在機組員與地勤人員展開起飛前檢查後，下午1時準時後推起飛。

外交部表示，這班印度撤僑專機，共有180名滯留印度、孟加拉等南亞地區的國人報名。但最後有多少人能夠順利上飛機回家，還要視滯留的國人能否在指定的時間前抵達德里機場，以及個人身體狀況是否健康而定。

撤僑專機在返抵桃園機場後，預計將停放一般機坪靠橋讓旅客下機，疾管署檢疫官會審核旅客健康聲明書與檢疫通知書內容，所有的旅客以每10人1組，通過移民署證照查驗、提領行李、通過海關稽查等入境程序，最後再集中坐上防疫車隊的遊覽車，前往檢疫所集中檢疫14天。

(中時 )