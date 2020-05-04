台南地區迄今未有顯著降雨，曾文水庫蓄水率僅剩10％，水利署南區水資源局也趁著枯旱期進行清淤工程，抽泥抓泥並行，單日可除泥約2萬公噸，增加蓄水量。（莊曜聰攝）

台南地區今年迄今並未有明顯降雨，各主要水庫蓄水量持續下降，曾文水庫目前有效蓄水量為5133萬立方公尺，蓄水量僅剩10％左右，趁著少水的枯旱期，曾文水庫加緊進行清淤工程，單日可除2萬公噸汙泥；若接下來梅雨季降雨不符預期，水情就有吃緊可能，經濟部水利署也超前部署，台南市7日起將在離峰及特定時間啟動減壓供水，水情燈號由綠燈變黃燈。

汛期前的清淤工程是讓水庫延壽的重要工作，除了上游集水區河道的開挖及疏濬外，水利署南區水資源局也同步進行「水中」作業，出動船隻進行抽泥及抓泥工作，曾文水庫管理中心指出，今年採用的抽泥技術可比往年提升6成效能，對淤積問題有明顯助益。

抽泥船在靠近大壩位置作業，汲沙的深度超過35公尺，並將泥沙引至暫置場，以減少清運成本，抓泥船則在淺水區作業，抓取後再由拖泥船拖航運到暫置場，目前單日最高可運除2萬公噸汙泥，預計1年清除逾400萬公噸，延長水庫壽命。

依據中央氣象局預報資料預估，5月降雨量偏少，到6、7月才接近正常，面臨枯水季最乾時期，經濟部水利署將在7日將台南市水情燈號由綠轉黃，屆時將於離峰及特定時段實施自來水減壓供水，相關單位也會定期召開旱災緊急應變小組會議，確保5月底前保留1個月民生及產業用水為目標，嘉南農田水利會也預定於5月底前可完成1期稻作供灌。

(中時 )