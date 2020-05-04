南投縣草屯鎮富頂路一帶交通流量漸大，老舊的自來水地下管線破管頻率增加，造成用水不便，台水公司第四區處耗資6千萬元推動管線汰舊換新工程。台水四區處處長蕭淑貞4日指出，工程中增設3處水壓監測站，可24小時監視傳訊即時掌握水壓狀況，穩定調配供水。

蕭淑貞指出，草屯鎮富頂路一帶自來水管線是1981年埋設的塑膠管，將老舊管線汰換成口徑100至200公厘、高材質的延性鑄鐵管，耐用年限可達40年，新管線口徑100公厘有4.1公里、口徑200公厘有3.7公里，合計汰換新管線7.8公里，並汰換沿線用戶外線計720戶。

蕭淑貞表示，該工程已全部竣工，並增設3處水壓監測站，可24小時監視傳訊即時掌握水壓狀況，穩定調配供水。

台水四區處指出，針對逾使用年限及漏水頻繁路段的老舊自來水管線，陸續推動汰舊換新工程，可大幅改善當地用戶用水需求與品質，並減少因破管漏水造成停水及交通不便。

(中時 )