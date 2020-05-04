因政府為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施封鎖措施，迫使工廠關閉停工、消費者居家避疫，歐元區4月製造業活動崩跌。

IHS Markit歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）終值為33.4，低於先前公布的初值33.6，較3月終值44.5崩跌，並創下自1997年中開始展開這項調查以來的最低值。

其中，產出分項指數終值為18.1，低於初值18.4與3月終值38.5，並創下進行這項調查以來的最低記錄。新訂單分項指數終值為18.8，低於初值19.1，並較3月終值37.5大幅滑落，亦創記錄新低。

財經數據服務公司IHS Markit表示，4月歐元區製造業的產出指數創下近23年來新低，反映工廠大量關閉、需求暴跌加上供應短缺等因素，這些都和新冠狀病毒疫情有關。雖然有些國家已經開始放寬封鎖措施，為本月的復甦帶來一些希望，但IHS Markit警告不會出現突飛猛進的復甦。為確保員工安全而必須採取的措施，意味著可以復工的企業將保持低產能運作，且將處於需求大幅降低的環境。

(時報資訊)