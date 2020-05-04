疫情造成部分經濟活動停擺，美國日前公布第一季GDP衰退4.8%，市場預期第二季衰退幅度恐將更加嚴重，不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國政府推動多項刺激性政策，將帶動美國經濟，第三季的經濟成長率看增2成，2021年甚至可望看到史上最強勁的成長率。

根據外媒報導，庫德洛在接受訪問時提到，「美國總統川普致力改善貿易狀況，促進能源系統運作，以及推動中產階級減稅計畫等，都獲得良好的成效，我們將以這些支持性政策為利基，帶領經濟從疫情中擺脫出來」。庫德洛聲稱，「看好美國第三季經濟成長率可望達到2成，2021更有機會看到史上最強勁的經濟成長表現」。

庫德洛進一步引述國會預算辦公室及研調、媒體預測數據，他表示，「他們期待美國經濟將從第三季開始大幅反彈，幅度有望達17%至20%」。

美國商務部於上周公布第一季GDP衰退4.8%，創下2009年金融危機以來最大縮幅，由於經濟封鎖措施多從3月中才實施，經濟學家警告美國經濟最糟時刻恐怕還未到來，部分分析師預期美國第二季GDP萎幅恐繼續擴大、甚至達到40％。

(中時電子報)