19歲的鄭宇出生於澎湖，他代表勞動部勞動力發展署桃竹苗分署參加全國技能競賽北區分區賽「平面設計技術」職類的培訓選手，雖然非科班出身，仍過關斬將勇奪銅牌。

去年7月自馬公高中畢業後的鄭宇，為了繼續走美術設計這條路，他毅然選擇不繼續升學，在媽媽的建議下，報名勞動力發展署桃竹苗分署「視覺傳達設計班」學習美學、構圖及運用各種繪圖軟體來做影像合成等技巧，也漸漸地找到屬於自己的風格。

鄭宇說，訓練的過程中，幾次遇到排版及構圖的挫折與門檻跨不過去，甚至還懷疑自己的能力，但幸好有老師不厭其煩地指導，才讓他繼續堅持走自己的路，報名全國技能競賽就是想證明自己能夠做到什麼程度，得知拿到分區賽銅牌的時候，心裡真的十分激動。

負責培訓的訓練師沈宗成表示，鄭宇原本是視覺傳達設計班的職訓學員，受訓期間一直很認真學習，儘管非科班出身，作品往往卻比科班出身的學員還出色。

他說，未來全國賽會加強鄭宇在平面設計、品牌、包裝設計及電腦影像處理等各方面的訓練，尤其是包裝設計及影像處理的練習，希望能一舉拿下好成績。

(中時 )