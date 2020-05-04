嘉義市長黃敏惠（中）簽約繼續委託小橘子非營利幼兒園辦學。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市小橘子非營利幼兒園推動老幼共學。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理小橘子非營利幼兒園4年，目前連續3年辦學績優達90分以上，市長黃敏惠4日與基金會董事長成亮簽約續辦4年，幼兒園推動老幼共學，促進「祖孫」好感情。

黃敏惠表示，嘉義市積極推動各項育兒政策，提供育兒津貼補助，持續增加公幼及非營利幼兒園班級，108學年度至113學年度規畫增設25班，包含1所在北興國中新設非營利幼兒園、2所在嘉北國小及興安國小新設附幼，並在各學校附幼增設班級。

低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、身心障礙幼兒、中度以上身心障礙者子女、特殊境遇家庭子女，可優先申請入園，以鼓勵年輕夫妻生育。

教育處林立生處長說，小橘子非營利幼兒園為雲嘉嘉第一所非營利幼兒園，每學年招收3足歲以上學齡前幼童90名，每月收費約3500元，招生年年爆滿。

小橘子非營利幼兒園長林其蘭說，幼兒園與祈樂園合作，每月舉辦老幼共學活動，日照中心阿公阿嬤與小朋友互動，小朋友學會放緩速度配合阿公阿嬤的慢動作，公嬤教小朋友寫字，「祖孫」互動好，也間接促進各自家庭的親情。

(中時 )