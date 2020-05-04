新冠肺炎疫情重創桃園機場旅客量，機捷入境旅客掛零，桃捷公司每月營收短收1億元，因此射出「開源、撙節和銷售」三支箭，正面迎戰疫情。除了加速青埔機廠太陽能板建置，也規劃攜手沿線商家及在地小農，合作推出線上訂購、線下車站取貨。

疫情爆發以來，3月21日起全球旅遊警示提升至三級，自國外入境旅客一律不得搭乘捷運，讓機場捷運入境旅客掛零，去年平均日運量達7.6萬人次的機場捷運，A12、A13二個機場航廈站平均日運量3.8萬人次，占機捷總運量一半以上，而機捷平均每月票箱收入1.5億元，進出機場航廈站平均每月約1億元，占總票箱收入的三分之二。

桃捷公司4日表示，因應運量及營收短少，除了節省支出、開拓財源，也銷售防疫民生物資，加速青埔機廠太陽能板建置，積極展開異業合作、出租測試場域來增加收入，也規劃攜手沿線商家、桃園特色店家及在地小農，販售如吐司麵包、青菜蔬果、冷凍食品、養生飲品、抗菌消毒液等防疫民生物資，推出線上訂購、線下車站取貨，讓機捷通勤族能上班訂貨、下班取貨。

桃捷公司除了開拓公司業外收入，穩住正常營運外，從4月開始積極盤點、檢討各項營運費用支出，如延辦或停止各項易形成群聚的行銷，宣傳活動、取消國際研討會出國費用，調整部分作業流程且務實調整營運模式，調整直達車離峰時間班距，預估此波節省5,501萬元。

桃捷公司表示，機捷入境旅客掛零，國際疫情難以預測，邊境管制何時放寬亦無法預期，開源節流的措施恐仍無法彌補機場旅客掛零所造成每月短收超過1億元的票箱收入，因此桃捷公司仍將積極爭取各項紓困方案補助。

(工商 )