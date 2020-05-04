交通部政務次長王國材4日在高雄表示，面對疫情衝擊，交通部預計將投入66.5億元預算，重振觀光產業，紓困預算能量不足的部分，觀光局也會隨時滾動檢討，針對占有國旅95％的遊覽車業，因生意幾近停擺，業界希望交通部能給予專案貸款，審核從寬，協助產業度過此次疫情危機。

高雄觀光產業以及運輸業者，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情極大衝擊，立法委員李昆澤、許智傑4日邀集交通部政務次長王國材、交通部觀光局副局長周廷彰、交通部公路總局局長陳彥伯、勞動部勞動力發展署長施貞仰、經濟部中小企業處主秘陳國樑等中央部會官員。

立委李昆澤表示，此次座談，除了希望各單位廣納基層產業的意見外，最重要的就是，相關紓困都必須要滾動檢討，即時回應產業需求，他以交通部觀光局人才轉型培訓計畫為例，相關預算原本只有5億元，在他爭取下追加15億元的預算，但是也只能滿足產業約25％的需求，所以，各部會的紓困預算都必須持續滾動檢討，回應產業需求。

與會的雄觀旅行公會理事長吳盈良、旅館公會理事長周文彬、觀光旅館公會理事長林子寬、以及東高雄觀光產業聯盟理事長吳文豪，則提出人力培訓能量不足、振興券應納入觀光、疫情過後國旅的加強推廣、以及未來國際旅客吸引等相關意見。

交通部政務次長王國材表示，未來相關振興政策，觀光局正規劃中，會配合疫情發調整作法，預計將投入66.5億元預算，重振產業，紓困預算能量不足的部分，觀光局也會隨時滾動檢討。

針對現行紓困方案，高雄市遊覽車公會理事長林士勛認為，遊覽車業95％營業額，都來自國民旅遊，現生意幾近停擺，盼交通部能給予遊覽車業者專案貸款，審核從寬，協助產業度過此次疫情。

(工商 )