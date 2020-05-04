新冠肺炎疫情衝擊國人生活及工作，無薪假人數突破1.8萬人，緊接而來的繳稅季難免增添民眾資金壓力。根據官方統計，去年有7成民眾採用網路申報所得報稅，並有超過9成民眾刷卡繳稅。因應新冠肺炎疫情，財政部宣布今年綜合所得稅申報延至6月底。凱基銀行5月1日起提供刷卡繳稅零手續費、不限金額均可享3或6期分期0利率，更加碼祭出繳稅客戶獨家優惠，新增一般消費達25,000元並完成登錄後，再享200元刷卡金。此外，凱基銀行也力挺政府紓困政策，同時提供多項資金周轉方案，全力互挺渡過非常時機。

凱基銀行觀察近二年刷卡繳納綜所稅資料，發現分期刷卡繳稅的金額超過7成，顯見多數卡友透過分期方案來紓解繳稅季節的資金壓力。該行今年度同樣針對綜所稅刷卡推出分期0利率方案，除了免手續費，全卡友不限金額刷卡繳稅均享3期及6期分期0利率。因應今年首度延長報稅，更加碼祭出繳稅客戶獨家優惠。

刷凱基卡繳稅者於5月1日至6月30日報稅期間另新增一般消費達25,000元，再享200元刷卡金，舉例來說，5月27日刷卡支付綜所稅2萬元，選擇6期無息分期，每月只要繳款3,333元；另外在量販超市線上購物網刷卡購買衛生紙、日常用品、生鮮食品、家電等共刷卡25,000元，於凱基銀行官網登錄後，除了原本的線上購物回饋2.5%以外，還獲得繳稅客戶加碼回饋200元刷卡金，發揮現金最大效益。此外，針對房屋稅繳納，亦推出刷卡免繳手續費，且3-24期優惠利率分期還款方案，第一個月僅須支付本金。

針對民眾的資金壓力，凱基銀同時提供多項資金周轉方案，供有需要的民眾選用。首先，既有信用卡、貸款客戶可申請本息展延3至6個月，免收違約金及遲延利息。另外，針對非自願無薪假、家庭照護假或因自主健康管理隔離無法工作者，提供「佛心速還金」循環信貸專案，6月30日前持相關證明，享90天1.5%優惠利率，不需出門即可線上完成申請及對保，提供可隨時借還的循環信貸額度，動用後才開始計息。

(工商 )