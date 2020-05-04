台北地下街遭議員李建昌踢爆，消防設備竟連續3次檢查不合格，半年來被開罰2次仍未改善。（李建昌議員研究室提供／譚宇哲台北傳真）

北市錢櫃KTV林森店上月26日大火剛燒出消防設備疏失，北市議員李建昌今踢爆，台北地下街消防設備竟連續3次檢查不合格，半年來被開罰2次仍未改善，暴露公安風險，北市市場處表示，北市地下街正進行消防設備更新改善工程，預計7月13日完工。

李建昌質疑，台北地下街位於台北車站下方，每日通勤人流及逛街人潮眾多，更是外國人來台必經採購地點，但室內排煙設備、特別安全梯進風排煙設備及火警自動警報設備等3項重要消防設備長期故障，已安檢3次不合格，半年來也已收到2次罰單，至今仍未改善，北市府卻不管不顧。

市場處說明，台北地下街正進行消防設備的更新改善工程，配合機場捷運線連通道開通，重新檢討地下街的防災計畫書，工程在去年6月3日開工，預定今年7月13日完工。

李建昌說，除非整體消防工程提早完成，否則6月1日消防局過去複檢還是違規，台北地下街會被開第3張罰單，複查最多可以展延3個月，若9月工程仍未完成，就會被開第4張罰單，而根據《消防法》規定，只要第4次違規就會被停業一個月。

市場處強調，施工期間有提送施工中消防防護計畫書，符合消防法規臨時防護相關規定，在更新改善工程進行時，設備更新均採用先建後拆，新的消防設備會先建置，建置完成後才進行舊設備的拆除，既有系統仍然可以透過手動方式正常運作，

此外，施工期間將地下街的消防系統畫分區域，現場並增設滅火器設備、增加防火監督人及工地負責人的巡邏次數，確保公共安全無虞。

(中時 )