前「黑澀會美眉」丫頭(詹子晴)日前迎接32歲生日，透露雖因疫情未能盛大辦生日趴，但卻喜上眉梢，曝光已被愛情長跑9年的男友王惟立(William)求婚成功，即將成為前警政署長王卓鈞的媳婦，喜訊一出，收到一票星友、親戚的賀喜，沒想到這中間收到一句祝福的話，讓她瞬間尷尬，不知道怎麼回應。

丫頭昨(5/3)在IG貼文，分享了「有趣廢話語錄」，但這其實是發生在她身上的真實事件，且跟她被求婚成功有關，丫頭表示某好友來恭喜她結婚，但接著竟說：「跟你男朋友嗎？」，讓她秒傻眼，內心浮現問句：「咦？不然是跟隔壁阿伯嗎？」。

而丫頭EQ跟脾氣相當不錯，表示其實自己不討厭這個對話，理由是「因為我覺得很幽默」，但還是有點疑問「還是其實我誤會對方的意思了？」，粉絲們則要她放心，說這是「標準尬聊」，滿多台灣人喜歡這種類型的問答，像是去餐廳會被問「你來吃飯喔？」，有點廢話，然也有人說，對方可能只是確認一下「是不是和一直在一起的結婚啦」。

(中時電子報)