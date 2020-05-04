為暑假旅遊旺季熱身，老爺酒店集團旗下南港老爺行旅與台中大毅老爺行旅攜手合作連袂出擊，自即日起至6/30日推出「藝．旅雙城聯賣」方案，標榜用「藝情」對抗「疫情」，雙人入住只要5,000起。平均一晚只要2,500元，再加贈價值$2,500之振興消費券，用藝術展覽突破城市界線，跨界同享加倍優惠，共享兩場藝術家們用創作寫下不同的旅行意義。

老爺行旅強調品牌向來秉持Fun、Fusion、Fashion的獨有飯店品牌特性，不僅僅是個設計旅店，而是個充滿人文藝術風情的居所，自開幕以來，就以藝術引領旅人們探索所在城市的風貌魅力！本次南港老爺自3/21起在飯店場域以「白日夢」為題呈現全新面貌的藝術展覽，試以有趣的互動及無限的想像空間，讓旅人們在展覽中探索屬於自己的旅行記憶；而台中老爺以「童心未泯-台中遊記」出發，以文學、玩具及互動裝置，欲讓所有在真實世界的大人們，重新找回自己遺忘許久的童心。

為了讓旅人能輕鬆的方式一次體驗不同創作者帶來的藝術饗宴，即日起起即可預訂藝．旅雙城聯賣住房專案，雙人入住南港X台中雙人住宿各乙晚（共兩晚），每晚皆含兩客早餐，再加贈2,500元餐飲及伴手禮的振興消費券，另外，只要於住宿期間，觀賞南港老爺館內展覽任選一展品拍照上傳到個人社群並設公開（#theplacetaipei），每房再送覺萃_老爺限定 桂花包種茶保濕純露乙瓶，最超值、最具文化魅力的文青小旅行就在今夏展開。

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