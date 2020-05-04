新北市消防局長黃德清親自帶隊到商務旅館消防安全檢查。（王揚傑攝）

近日台北、高雄接連兩場大火，造成重大傷亡，消防安全問題民眾格外關切，新北市消防局加強督導各類場所消防安全設備檢修申報，今（4）日下午，消防局長黃德清親自帶隊到板橋區某商旅進行消防安全設備檢修申報複查，要求業者務必把安全做好才可營業。

黃德清表示，該商旅尚未營業，今是針對業者消防安全設備檢修申報複查，複查後有兩項缺點，包括警報廣播樓層錯誤、灑水設備末端的蜂鳴器不響，會要求業者限期改善，務必把安全做好才可營業。

為避免類似錢櫃KTV員工因施工把警報器關閉的情況發生，黃德清說，根據消防法規定，業者施工前須提出施工中的消防防護計畫，事實上很多場所施工，消防局並不知曉，所以消防局結合工務局，業者申請室內裝修前，一定要向工務局申請，而工務局一定要看到消防防護計畫報告書，才會予以核准施工，不過還是要呼籲業者，施工最好就不要營業。

黃德清強調，新北市每天都在檢查，未來會更加強，才能保障市民安全，消防安檢不合格的場所，都會公布在消防局的網站。

(中時 )