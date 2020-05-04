65歲盧姓台商3月初入境松山機場後不願意居家檢疫，竟跑到高雄小港機場闖關被攔下，他不但在防疫計程車上大鬧外，又與警方發生衝突，遭重罰100萬元，行政執行署台北分署上月限制他出境，並查封他名下9筆土地，盧男日前已先繳付2萬元，承諾自5月底起每月繳付1萬5000元，直到付清98萬罰款。

但台北分署換算盧每月付1萬5000元，要償還98萬罰鍰時間超過5年，緩不濟急，日前已囑託台南分署查封他名下位於台南市關廟區的9筆土地，不排除近日拍賣抵償。

盧男除被執行署限制出境外，另被高雄地檢署依妨害公務等罪嫌起訴，他向執行官表示，他長年在大陸經商，錢都在大陸，他因涉案被起訴，另遭執行署限制出境，因此無法赴大陸取款回台繳清罰款。

盧男3月9日從廈門搭機返台，從松山機場入境後，竟違反居家檢疫規定，竟連闖台中和高雄兩地的機場試圖闖關，結果在高雄小港機場被攔下，要被送到往集中檢疫所，他竟持木扇破壞計程車的透明隔簾，員警趕來處理時，還持木扇打員警，不但被台北市衛生局重罰100萬元外，還遭檢察官依妨害公務、強制、恐嚇及毀損等罪嫌起訴。

行政執行署台北分署上月14日收到盧男的裁罰案後，立即通知移民署限制他出境、並查封他名下位於台南市關廟區9筆土地，若盧男拒不繳納，近日囑託台南分署拍賣。

(中時 )