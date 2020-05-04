嘉縣水上鄉忠和國中將在109學年度轉型成雙語實驗課程學校。（嘉義縣教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣每年約有20％的國小畢業生到外縣市國中或私立中學就讀，為留住嘉義子弟，嘉縣水上鄉忠和國中、鹿草鄉鹿草國中將在109學年度轉型成雙語實驗課程學校，教育處盼藉此營造學校特色，也能突破困境，讓偏鄉不再是學習落差原因，留在家鄉依舊能擴展國際視野。

縣府教育處長陳添丁表示，嘉縣偏鄉學校佔了7成，其中鄰近嘉義市區學校經常面臨招生競爭，非常需要突顯辦學特色，所以特別選定忠和國中及鹿草國中試辦雙語課程，兩校新學年將從七年級先試推，再逐年達到全校實施，其中忠和國中雙語課程優先落實在英語、家政、表演藝術、音樂等方面，鹿草國中則著重在體育、英語領域，屆時會由外籍教師與各領域教師搭配雙主教，採全英語協同教學，提升學生課堂上使用英語對話、討論及執行能力。

不過，就算先行推動的課程非主要學科，學校要轉型仍需耗費一番心力，陳添丁說，負責教學的老師都會事前培訓，進而分析現有資源，比較後再截長補短，找出最適合自己的方式。

像鹿草國中已在推動「社區英語共學」、「生活英語」、「學校本位國際教育」等計畫，加上「張丁和文教基金會」長期挹注英語教學發展資源，校長歐香吟期盼轉型後能為鹿中孩子開啟雙語飛航模式，學生未來就此翱翔。

至於忠和國中位處嘉縣邊陲，鄰近牛稠埔、三界埔、後庄等地，學區後庄學生流失嚴重，且程度呈現雙峰，校長黃雪惠表示，藉由轉型雙語課程學校，期許孩子能突破偏鄉困境，厚植全球移動力。

(中時 )