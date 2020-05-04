郭家瑛（右１）目前從事房地產工作，除了教子有方，早年從事美髮工作的她，也投入義剪工作20餘年。（郭家瑛提供／吳建輝彰化傳真）

今年獲得彰化縣員林市模範母親的郭家瑛，是朋友眼中的學霸媽媽，大兒子今年考上醫官，小兒子目前則就讀國防大學政治系，但外人可能不知道，原本只有高職畢業的郭家瑛，「親自」陪著孩子念書，４年前成功考上國立台中科技大學企管系，今年更考上彰化師範大學研究所，成為孩子的榜樣。

郭家瑛表示，小兒子黃冠錦國中迷上線上遊戲，功課一落千丈從資優班，一路掉到普通班，只有高職畢業的她，為了鼓勵兒子決定報考大學，當時還被兒子鄙視認為她辦不到，後來她成功考上國立台中科技大學企管系，今年更成功考上彰師大研究所。

郭家瑛說，兒子相當訝異她竟然成功考上，還有辦法拿到獎狀，甚至懷疑她是不是作弊，但她以身作則，成功激勵兒子，兒子也順利考上國防大學，現在獎學金還會拿給她要孝敬她，讓她感覺相當窩心，也深覺陪伴孩子的重要性。

郭家瑛強調，兩個孩子都歷經了叛逆期與挫折其，她全心的陪伴與支持，換來兒子的努力與成就，父母的言行會影響孩子的一生，很多家長只懂言教不懂身教，她親自唸書給孩子看，身體力行來影響孩子，以身作則比什麼都來得重要。

郭家瑛目前從事房地產工作，除了教子有方，早年從事美髮工作的她，也投入義剪工作20餘年，另外她還是青溪婦女協會員林分會理事長，熱心公益時常幫助別人，除了用自己來鼓勵孩子，社會公益方面也全心全意投入，絕對是最模範的母親。

(中時 )