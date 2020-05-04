儘管台灣地區已連續22天未新增新冠肺炎本土病例，讓部分輿論希望政府能鬆綁一些管制措施，但由於至今全台只篩檢了6萬多人，也讓許多人擔心若貿然鬆綁恐讓潛在的患者傳染給更多人。為此，今日立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，民進黨立委蔡易餘建議，未來應採用快篩讓民眾願意放心恢復經濟活動。

蔡易餘主張應建立快篩國家隊，詢問政府進度如何，衛福部常務次長薛瑞元回稱國產快篩當中，有一家公司的產品已經通過審定，可已開始量產。蔡易餘提醒台灣應加速佈局，若有可快速篩檢且準確率高的快篩，用在偏遠地區或機場，經濟活動就可以逐步開放。

蔡易餘還說，政府要確保民間放心從事經濟活動，就是要用快篩讓大家知道如今社區是安全的，並沒有新冠病毒存在。薛瑞元回稱快篩只是一部分，但還是需要另有一些規範，跟以前的生活不會一樣。 蔡易餘強調，但總是要有一份科學數字，讓大家體認在一定的科學精準度之下目前是安全的，這樣經濟活動才能恢復。

(中時 )