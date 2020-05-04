友訊(2332)經營權之爭，戰線延伸到佳世達(2352)、明泰(3380)，明泰董事長李中旺上周遭到突襲式撤換，向來給人內斂、謙遜的李中旺，今也打破沉默，他沉痛指出，被貼「背信忘義」、「叛將」的標籤，著實痛心，自己全部的出發點只要友訊好、明泰好，對權力不戀棧，憑藉的只是和已故創辦人高次軒的默契。

李中旺對於網通技術充滿熱忱，可說是一路看著台灣網路通訊發展史的專家，不論在業界、或是媒體眼中，可以說是個內向害羞的「好好先生」，唯有講到網通技術時才可見到他的滔滔不絕，對於上周在明泰董事會中，閃電遭到突襲，友訊、佳世達各兩票總計四票，加上總經理林裕欽一票，以五比三通過提案，故李中旺閃電遭到解任，對於在明泰一起打拚、也總是委於重任的總經理林裕欽陣前倒戈，李中旺直言，董事會當下確實震驚，面對信任的愛將投下的關鍵一票竟是扳倒自己，他也「選擇原諒」。

李中旺聲明中提到，「1986年老高(已故創辦人高次軒)和我及五位夥伴創立了友訊，34年了，老高已先走一步，我們大家都捨不得，老高在時，他要我主導研發，我去；要我管工廠，我去；要我接技術長、總經理或副董，我都二話不說。兩次友訊總經理出缺，都由我臨時頂上；新總經理報到，我又配合退下。這是我和老高多年的默契與互信，當年的夥伴裡有人去了天堂，有人退休，有人還在職場奮鬥。大抵只有我，從未離開友訊。友訊需要我時，我就在。然在這次經營權的紛擾中，我被貼『背信忘義』、『叛將』的標籤，著實令我痛心，有人將此次的紛爭導引為『奪權』，我更不能同意。我的個性靦腆低調，只想把事情做好，對於權力興趣不高，原打算靜待事情發展，終有水落石出的一日。毀譽由人，我自俯仰無愧於天地。然而，我可以不因自身榮辱發言，卻不能對友訊冷漠，友訊從2014年開始處於虧損的狀態，差別是大虧或小虧，大家或有一個疑問，友訊究竟怎麼了？」

談到友訊經營的困境，李中旺從幾點切入：

一、從家用消費市場來看。經過多年的演變，消費性網通產品的差異越來越小，這意味著產品的進入門檻低了，毛利率也低了。如果用傳統高規格的人員與組織來銷售低毛利的商品，這結構就出了問題。友訊這些年沒有把產品的差異化做出來，押重兵去降低採購單價，企圖用價格戰來贏回市場，套句大陸的順口溜，「沒有最便宜，只有更便宜」、「穿皮鞋的打不過穿草鞋的，穿草鞋的打不過不穿鞋的」，友訊用百人的辦公室，穿著皮鞋，做box-moving的生意，沒有勝算可言。

二、再從電信與企業市場的產品線來看，在高端的舞台上面臨如思科、華為等巨擘的競爭，本就難度甚高，需要開發技術含量更高的產品與長期經營客戶關係。而針對不同級別的市場與不同的競爭者到順應各國政府發展政策，提供技術能量到落地整合，我們需要更專業的團隊，整合更多資源來形成完整的解決方案。

三、友訊的優勢在於全球品牌的知名度，以及幾十年來在國際通路的布局，應亟思在既有的基礎下，打造出幾個傑出的產品，將之推廣到客戶，缺乏明星級的產品領軍，再好的通路都很難發揮出效益來。

(時報資訊)