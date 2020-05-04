四、上市公司需要有完善嚴謹的公司治理來興利防弊，不同於家族企業，友訊民間股東約佔75%，外資法人佔15%，他們最終是希望從公司獲得合理的投資報酬，董事會成員和經營團隊有限的持股，只是全體股東的代理人，而非所有人，金管會規定上市企業需要有一定席次的獨立董事，根本用意就是希望透過第三方客觀、專業的角度來檢視公司的經營，很慶幸這次公司的獨董察覺到一些問題，也積極果決的做出行動，這原屬公司治理的範疇，卻被有心人引導為私怨奪權，實在遺憾。

五、友訊近年來經營團隊異動頻繁，在短短九年內，更換了六任董事長、五任總經理、三任執行長。現在公司缺乏具備專業素養、能提出策略與建言的高階經理人，包括執行長、總經理、財務長、策略長、發言人等重要專才，致公司陷於群龍無首的紛亂局面，組織的運作就是要讓專業人才各司其職，其上的主管負責統合與協調。如果高階主管過於集中，或最高主管直接指揮二級部門，不只讓公司趨向人治，而且會形成決策瓶頸。

李中旺說，在老高(已故創辦人高次軒)去世這些年，大家可以看到胡雪女士為了個人及家族利益，不惜與親人反目，與夥伴交惡，孰為憾事，類似的事十年內在自己身上發生了二次，為了大局、公利，諸多細節可以隱忍不說，然個人的退讓，不僅是讓胡雪女士變本加厲，更是以龐大股東權益作為犧牲籌碼，自己多年來支持胡雪女士擔任友訊董事長，作為創業夥伴及個人大股東，本期望她要有所作為，提升專業素養及管理能力，但多年下來，只見人事傾軋鬥爭，未見企業經營有所改善，於公於私，都願意支持任何可以協助友訊提升往正向發展的力量，明泰是老高分割友訊所成立，上市至今已為友訊帶入數十億元投資收益，自己又多次受她請託，支持她擔任董事長，試問「背叛友訊」一說從何而來？

這場友訊經營權大戰，讓向來不曾對昔日打拚戰友已故創辦人高次軒的遺孀胡雪，有過任何公開不滿言論的李中旺，也罕見說重話，畢竟被冠上「背叛友訊」對他來說實在太沉重。

(時報資訊)