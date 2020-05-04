萬豪國際集團旗下的台北國泰萬怡酒店和桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，首度跨城市攜手合作推出「一拍即合．兩地暢遊」住房優惠案，讓民眾一次暢遊台北都會風情與遠離塵囂的桃園，享受兼顧風情與人文的美好假期，一次滿足，一拍即合。即日起至6月30日，連續入住雙品牌酒店兩晚，加贈住宿翌日兩客早餐，並享週一至週五及週日入住優惠價6,999元+15.5%，週六及端午連假優惠價7,999元+15.5%。住宿不分順序，旅客可以彈性規畫假期。

本次雙品牌聯合住房專案中的台北國泰萬怡酒店，位於台北市中心民生東路，也是台灣首間獲得美國LEED與台灣EEWH鑽石級綠建築雙認證的國際連鎖酒店，毗鄰捷運行天宮站，步行只需5分鐘，到台北松山機場只需8分鐘車程，距離桃園國際機場則約45分鐘車程。酒店客房充滿現代風格設計，氛圍明亮舒適，透過落地景觀窗，遠眺台北101、新光摩天大樓、大直摩天輪，都會景致盡收眼底。五月底前入住，還可預訂酒店全日餐廳 MJ Kitchen 「肉食主義2.0」吃到飽優惠活動，平日午餐每位799元+10%，平日晚餐及假日午晚餐每位899元+10%，新增肉食系新菜火山排骨再加贈百威金尊啤酒暢飲。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店比鄰國際知名大溪高爾夫球場，共有205間舒適宜人的房型，每間皆設有獨立陽台，使入住賓客盡擁綠意遼闊的無敵景觀。聞名於世的威斯汀天夢之床，更讓賓客度假時能擁享酣然好夢。館內獨有的峇里島風格池畔以及完備多元的休閒設施，讓旅人至此得以全方位體驗假期的精彩幸福。五月底前於大溪威斯汀「儷軒中餐廳」舉辦母親節家宴，可選專屬頂級包廂品味粵系風華饗宴，每桌4人專案價3,980元+10%、10人11,800元+10%起。主廚精選菜色包含：粵式燒臘三味拼、蟲草花膠燉雞盅、蒜香銀絲蒸海蝦、蠔皇北菇扣鮮鮑、蔥油白玉龍膽球、豉味玉帶炒蝦球、燒汁烤焗西施牛、櫻桃北京片皮鴨、蔥油魚露蒸海斑、老奶奶檸檬蛋糕等。讓子女在工作繁忙之餘，簡單安排就能將孝順心意傳達給至親父母，一同品味星級美饌。五月底前於平日選任一 60分鐘以上 SPA 療程，即加碼贈送2位成人免費使用下午館內設施 (價值3,000元) ，及下午茶雙人組1套 (價值 980元+10%) ，並享半價加購萊雅髮膜，或第2位芳療享 75 折優惠。大溪威斯汀引進英國皇家御用Bamford Spa ，讓賓客體驗身心靈全然放鬆的慢活時光。

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