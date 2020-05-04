美國新冠肺炎確診病例3日累計突破115萬人、死亡人數超過6.7萬人。但在這個時刻，美國總統川普卻當日再次表示，「必須盡快重啟經濟」。

川普當晚在位於華盛頓的林肯紀念堂舉行了一場「線上大會」，回答選民問題。面對部分民眾擔心「得病」，部分民眾擔心「失業」的局面，川普稱，「我們必須盡快安全地重啟經濟」。

川普在發言中對開始「復工」的州表示讚賞，稱這些州的州長都很「謹慎負責」。對於尚未「復工」的州，川普則表示，「坦白地講，一些州的動作太慢。所有人都想恢復工作，那些抗議者也是，應該盡快復工」。

對於美國經濟前景，川普再次表達了樂觀態度。他說，今年第三季度會是經濟的「過渡期」，到第四季度美國經濟會恢復得很好，2021年經濟會非常好。

據美國商務部近日公佈數據顯示，美國今年第一季度GDP下滑4.8%，為2008年金融危機以來最大降幅。美國勞工部數據顯示，美國失業人數已超過3000萬人。

受疫情和經濟衰退影響，在近期的多項民調中，川普的支持率大幅下降。據美媒報道，川普競選顧問認為「盡快重啟經濟」是獲得民眾支持的「好辦法」，即使要承擔一定的公共衛生風險。

近日來，越來越多州開始放鬆防疫限制、重啟經濟。但在一些未「重啟經濟」的州則爆發示威遊行，抗議政府的「居家令」並要求盡快「復工」。

在密歇根州，數百名抗議者湧入密歇根州議會大廈，其中多人手持槍支。密歇根州長惠特莫3日表示，「居家令」等措施「是在保護民眾生命安全」，疫情當前，應當聽取醫療專家的意見。她近日將「居家令」延長至5月15日。

(中時電子報)