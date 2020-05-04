新冠肺炎疫情在全球蔓延，身處第一線的醫療人員暴露在高風險的環境之下，對此，成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。這項研發於2020年4月刊登在急診界排名第一的國際期刊《急診醫學年鑑Annals of Emergency Medicine》。

研發者急診部方品惠醫師表示，雖然一般在救護車上不會施行插管治療，但「戰疫型」防護罩仍可在載送疑似感染病人時使用，防止病毒的散播。目前救護車上防疫仍以工作人員全副武裝為主，如能幫病人加上防護罩，可以加大防護、防疫的效果。

戰疫型防護罩是以雨傘骨架與輕便雨衣的概念為發想，研究多種容易取得又低價位的材料，最後選定鐵合金、不鏽鋼和銅雕塑成一對穩固的L型骨架，再於使用時置入床架和床墊中間，固定在病患頭部左右兩側，最後蓋上PVC軟質透明塑膠布。執行氣管內插管的醫療同仁，必須穿戴N95口罩、全面罩、手套和防水隔離衣，執行時僅有雙手透過防護罩的設計孔洞進入執行插管，而防護罩並不會影響醫護人員的視野或急救時間。

方品惠醫師表示，戰疫型防護罩並無負壓功能也非密閉式設計，但便於清洗消毒，也可一次性使用，以減少細菌病毒殘留。PVC塑膠布使用後，可直接丟棄或在消毒隔離後重複使用，但移除過程中需注意不要碰觸套子內面，避免造成清消人員的感染。

(中時電子報)