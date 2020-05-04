美國駐聯合國常任代表團1日在推特發文力挺台灣說，聯合國是歡迎多元觀點與思維的論壇，禁止台灣踏入聯合國場域，侮辱台灣人民，也有辱聯合國原則。中國大陸駐聯合國代表團對此予以強烈抨擊稱，美常駐聯合國代表團發布的推文違反聯合國決議、中美3個聯合公報，同時干涉中國內政並傷害中國人民感情。

據《美國之音》報導，美國駐聯合國代表團發表推文說，全球193個成員的聯合國其成立目的是要為「所有的聲音」服務，歡迎「多元的看法和觀點」，促進人權。這個推文說「禁止台灣踏入聯合國場所不僅冒犯台灣人民的驕傲，也侮辱聯合國的原則」。該推文被美國常駐聯合國代表凱利．克拉夫特（Kelly Craft) 轉推。但是，推文並沒有提到台灣是否應當加入聯合國。

.@UN was founded to serve as a venue for all voices, a forum that welcomes a diversity of views & perspectives, & promotes human freedom. Barring #Taiwan from setting foot on UN grounds is an affront not just to the proud Taiwanese people, but to UN principles. #TweetForTaiwan — U.S. Mission to the UN (@USUN) May 1, 2020

美國駐聯合國常任代表團近來亦多次另轉推美國國務院多則推文，讚揚台灣在對抗新冠病毒的成就，足以做為全球各國因應疫情的模範。

中國大陸駐聯合國常任代表團於官網發表措辭強烈聲明，抨擊「美國常駐團發佈推文，公然為台灣地區參與聯合國說項」，並說美國此舉嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情。

大陸常駐聯合國代表團發言人在回應中說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。文中要求美國「立即停止為台說項，停止進行政治操弄，停止破壞國際社會抗擊疫情的努力。」

美國政府與媒體近期多次發表聲明與報導支持台灣加入世界衛生大會(WHA)與世界衛生組織(WHO)，並拉攏其他國家表態對台灣加入WHO的支持。在美國駐聯合國代表團在周五的推文加上了#TweetForTaiwan (為台灣發推）的標籤。最近美國駐聯合國代表團轉推了美國國務院國際組織事務局發出的一系列推文，表揚台灣抗擊新冠病毒疫情的成就，認為台灣是應對這場疫情的世界榜樣，並且發推支持台灣參加世界衛生大會(WHA)。

(中時電子報)