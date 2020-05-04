台南市武聖夜市部分攤商傳出將另覓地點另起爐灶，並相中平實園區市地重劃區，準備招商，南市府經發局則反駁，表示業者申請案已經退回。（台南市政府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市武聖夜市原先因地主收回土地將吹熄燈號，後來傳出新團隊接手將續留，但有一部分舊有攤商打算另起爐灶，相中東區平實營區市地重劃區，要成立「平實武聖夜市」，且已有貨櫃屋組立及攤位招商，南市府經發局指出，業者申請案在日前退回，且不得設置攤販集中場營業，違者將依法論處。

位於中西區的武聖夜市有36年歷史，近期因南市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，地主打算收回，影響上百攤商生計，因重劃還需時間，最後由新團隊出面與地主協商，附帶條件並簽下切結書後繼續經營。

但部分攤商認為，之前也曾與地主協商未果，且武聖夜市知名也是他們登記使用，因此要另尋場地，且不排除繼續以武聖夜市為名，近期更傳出已經找到據點，將在東區的平實園區市地重畫區另起爐灶，現場也搭起貨櫃屋並請來怪手整地，引發討論。

對此台南市政府經發局回應，該處地段屬「住宅區」，依據台南市都市計畫法施行細則規定，不得作為攤販集中場使用，業者切勿逕行營業，違者將依規定論處，經發局長陳凱凌指出，的確接獲業者申請案，但已經退回，近期市府相關單位將前往現場稽查，若查獲違規，土地所有權人、使用人或管理人將面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若不停止使用得按次處罰。

市場處強調，若夜市未經核准強行營業，市府將依規定斷水斷電，屆時攤商將無法營業，恐造成個人財損，有意願承租的攤商也得審慎考慮。

(中時 )