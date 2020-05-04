中華職棒樂天桃猿強棒朱育賢在新球季打擊火力兇猛，13場比賽就締造10支全壘打最快紀錄，長打能力受到美國媒體注意，將他列為10位必須認識的中職或韓國職棒球員。

美國CBS運動網一篇文章點出10位球迷必須知道名號的中職或韓職球員，認為這10人是目前有在進行的棒球比賽中，表現最佳的，其中第一個就點名朱育賢，介紹朱育賢上個賽季不但在上半季以22轟創下聯盟半季最多全壘打紀錄，更以3成47打擊率、30轟成為中職單季最有價值球員，今年賽季也朝著贏得更多肯定努力中。

在這篇文章中，朱育賢是唯一被提到的中職球員，其他都是韓職球員，包括NC恐龍捕手梁義智、起亞虎投手梁玹鍾、耐克森英雄雙子星金河成和李政厚、斗山熊強棒金宰煥、NC恐龍左投具昌模、SK飛龍內野好手崔廷、KT巫師姜白虎、NC恐龍外野手羅成範。

文章也提到，新冠肺炎疫情延誤的美國職棒大聯盟開打日期，台灣的職棒已經率先開打，韓國職棒本月5日也要點燃戰火，目前看來美國球迷比較關注中職，因此決定透過文章讓美國球迷更認識中職和韓職好手。

(中時 )