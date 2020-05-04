任天堂(Nintendo)旗下的 Switch 迎來《集合啦！動物森友會》(以下簡稱《動森》)遊戲之後，在疫情推動的「宅在家」(Stay Home)風潮下，迅速成為網友最愛遊戲熱門。提供極高自由度的《動森》，讓玩家可以在疫情期間盡情布置自己的家，還能自由拜訪朋友不受限。如果近期你曾苦惱不知道怎樣提升家中室內布置的水平與風格，快來看看紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)為你提供的名畫生成器！讓你的家瞬間飄出文青風。

根據維基百科，紐約大都會藝術博物館是世界上最大的、參觀人數最多的藝術博物館之一。主建築物面積約有8公頃，展出面積有20多公頃，館藏超過二百萬件藝術品。而目前紐約大都會博物館已將 40 萬件館藏品數位化，先前便可提供分享到 Twitter、Facebook 或是 Pinterest 等社群平台，因應近期Switch《動森》加入了以 QR Code 讀入外部相片的支援，再加上紐約大都會博物館慶賀開館 150 週年，也新增對《動森》的支援服務，讓你可以快速在《動森》的房子裡掛上世界名畫。

紐約大都會藝術博物館 40 萬件數位化的館藏，如今都可以輕鬆加入《集合啦！動物森友會》當中展示囉。(摘自紐約大都會藝術博物館官網)

Switch《動森》玩家前往紐約大都會博物館的官網，找到自己喜愛的圖畫或藝術作品，再點選分享按鈕，找到「Animal Crossing」的選項，就會看見網站生成了一個 QR Code，讓你可以透過 Nintendo Switch Online App 掃描後，嘗試在《動森》島上展示你喜愛的名畫，讓朋友們看見你獨特的品味。趕快來試試看吧！

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