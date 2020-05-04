四里境主神明和恩主公、關聖帝君、蘇府四千歲等地方守護神，也在信眾簇擁下出巡，沿途五彩旌旗飛揚，鞭炮聲此起彼落。（李金生攝）

老阿嬤以虔敬心恭迎城隍爺，祈求庇佑平安健康。（李金生攝）

善男信女全程隨香祈福，表達對城隍爺的虔敬心意。（李金生攝）

浯島城隍爺在信眾簇擁下遶境巡安，沿途熱鬧滾滾。（李金生攝）

四里境主神明和恩主公、關聖帝君、蘇府四千歲等地方守護神，也在信眾簇擁下出巡。（李金生攝）

遶境隊伍通過國定古蹟「清邱母節孝坊」。（李金生攝）

遶境隊伍通過國定古蹟「清邱母節孝坊」。（李金生攝）

遶境隊伍通過國定古蹟「清邱母節孝坊」。（李金生攝）

為神明服務，大家都很開心！（李金生攝）

遶境隊伍通過模範街口的縣商業會廣場。（李金生攝）

浯島城隍神轎通過國定古蹟「清邱母節孝坊」。（李金生攝）

遶境巡安隊伍通過模範街。（李金生攝）

年輕人開心參加遶境隊伍，加入傳承民俗的陣容。（李金生攝）

文化部列為國家重要民俗，金門最大規模的廟會慶典「農曆412迎城隍」，下午在喧天鑼鼓和五彩旌旗中登場，雖然因為新冠肺炎疫情影響，遶境巡安隊伍只有往年的10分之1，但鄉親仍以虔敬心延續傳承340年的香火，依舊將后浦大街小巷渲染得熱鬧滾滾。

親自替浯島城隍爺扛轎，恭請出巡的楊鎮浯縣長表示，期待透過一年一度的迎城隍慶典，祈求神明庇佑國泰民安、風調雨順，早日結束疫情。

曾以最長的人力扛「蜈蚣座」獲〈金氏世界紀錄〉認證的金門迎城隍，每年都吸引海內外鄉親參加，今年因受百年一遇瘟疫的影響，取消原長達1個月的迎城隍宗教觀光文化季活動，兩岸三地數十個陣頭和約2000人隊伍，也全數婉拒邀請，僅保留后浦城（金城鎮）城廂四里傳承300餘年的古「香路」遶境巡安活動。

今天下午2時30分，楊鎮浯縣長、縣議長洪允典率同府會主管上香致敬，恭請浯島邑主城隍上轎遶境，四里境主神明和恩主公、關聖帝君、蘇府四千歲等地方守護神，也在信眾簇擁下出巡，沿途五彩旌旗飛揚，鞭炮聲此起彼落。

雖然遶境隊伍長度僅百餘公尺，不比往年頭尾銜接近2公里，4時30分許即完成遶境，與過去入夜近7時才結束，時間也大幅縮短，但仍有不少善男信女全程隨香祈福，表達對城隍爺的虔敬心意。

(中時 )