文化部列為國家重要民俗，金門最大規模的廟會慶典「農曆412迎城隍」，下午在喧天鑼鼓和五彩旌旗中登場，雖然因為新冠肺炎疫情影響，遶境巡安隊伍只有往年的10分之1，但鄉親仍以虔敬心延續傳承340年的香火，依舊將后浦大街小巷渲染得熱鬧滾滾。
親自替浯島城隍爺扛轎，恭請出巡的楊鎮浯縣長表示，期待透過一年一度的迎城隍慶典，祈求神明庇佑國泰民安、風調雨順，早日結束疫情。
曾以最長的人力扛「蜈蚣座」獲〈金氏世界紀錄〉認證的金門迎城隍，每年都吸引海內外鄉親參加，今年因受百年一遇瘟疫的影響，取消原長達1個月的迎城隍宗教觀光文化季活動，兩岸三地數十個陣頭和約2000人隊伍，也全數婉拒邀請，僅保留后浦城（金城鎮）城廂四里傳承300餘年的古「香路」遶境巡安活動。
今天下午2時30分，楊鎮浯縣長、縣議長洪允典率同府會主管上香致敬，恭請浯島邑主城隍上轎遶境，四里境主神明和恩主公、關聖帝君、蘇府四千歲等地方守護神，也在信眾簇擁下出巡，沿途五彩旌旗飛揚，鞭炮聲此起彼落。
雖然遶境隊伍長度僅百餘公尺，不比往年頭尾銜接近2公里，4時30分許即完成遶境，與過去入夜近7時才結束，時間也大幅縮短，但仍有不少善男信女全程隨香祈福，表達對城隍爺的虔敬心意。
(中時 )
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