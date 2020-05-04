中美衝突升高，美股全面以跌幅做收，台股也受拖累。法人觀察，外資資金流向從2020年4月至5月1日，新興亞股中，台股是唯一獲外資青睞，流入資金幅度為正的市場，共8.2億美元流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周市場最大利多來自央行救市措施，除聯準會利率維持0到0.25％區間，歐盟央行也取消購債上限，日銀也宣佈無限量化寬鬆購買國債，目前市場資金豐沛，暫時無須擔心流動性問題。

周俊宏認為瑞德西韋短期帶給市場極大激勵，但他指出，即使疫情順利於今年上半年獲得控制，有三項趨勢短期內並不會隨疫情消逝。首先，周俊宏認為國人於這段期間內養成的防疫習慣，包括進出公眾場所消毒、戴口罩等行為，到下半年還有可能繼續維持，「防疫股到下半年還是會有機會，尤其口罩需求到年底可能都不會消失」，周俊宏說。

其次，是在家工作、線上學習的趨勢。周俊宏以日本為例，日本政府有「GIGA School」計畫，原先預定在2023年以前實施，要讓日本所有中小學生每人擁有一台電腦，但受新冠疫情影響，日本政府決定提前時程，已在緊急經濟對策案中編列2300億日圓預算，希望能在今年達標；這項計畫加計設備淘汰換新需求，電腦採購量可能上看一千萬台，如果根據日本「電子資訊技術產業協會」(JEITA)統計，2019年日本電腦出貨量為973萬台，等於光「GIGA School」這一計畫很可能就讓日本電腦今年銷量翻倍，因此像主機板、伺服器等類股都具成長潛力。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 隨著美股財報周啟動，接下來可留意科技大廠以及蘋概股相關族群在對於接下來的財測及新機發表是否延遲的指引；在投資建議方面，由於最差狀況應已過去，在5月各國陸續放寬封城後，應會持續轉佳，此外由於市場資金充沛，對股市有撐，建議在疫情逐漸受控的前提下不宜追高，而應在拉回出現時進場布局的策略。

(工商 )