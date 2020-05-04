新冠肺炎（COVID-19）疫情，造成上市櫃建商不同程度的衝擊，京城建設（2524）因有完工新案「享京城」入帳拉升、以及京城King Park等既有建案的銷售，4月可望繳出好成績，在今年第一季營收年增60％以後，第二季也會有不錯的表現。

法人指出，根據高雄房市過戶資料顯示，京城建設無論是豪宅「京城King Park」、換屋宅「美術皇居」、「京城大苑」、或是新完工成屋「享京城」，已售未入帳的金額至少15億元，可以作為今年4月到6月的營收來源，而4月的過戶、入帳金額，會比5月和6月的金額還多。

京城建設今年第二季可望繼第一季之後，再繳出好成績，京城今年第一季營收約17.25億元，比去年同期的10.77億元，年增約60.07％。

京城建設發言人周敬恆4日表示，位於義大義享天地商城生活圈的「享京城」，總銷約17億元，因為之前即已預售，售出比例近90％，近期完工、取得使用執照之後，已在今年3月開始入帳，貢獻營收，因此，是今年第二季的營收主力之一。

他表示，疫情的確對不同建商有不同的影響，但，對京城建設而言，目前的影響程度是有限的。

(工商 )