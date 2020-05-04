國民黨立委陳以信今天在立院國防委員會質詢時指出，鮪魚的汛期已經開始，台日雙方恐再度因雙方漁船在台日經濟海域重疊的沖之鳥礁附近補鮪而發生衝突，3月24日日本公務船也以日方認定的經濟海域，在八重山以南與我國經濟海域重疊處，強行驅趕我方2條漁船，近期也再度對台示警，警告台灣漁船不可進入沖之鳥礁海域，他詢問海軍是否有強力護漁的計畫。

國防部長嚴德發則表示表示，海軍在沖之鳥礁、我國「東北角、東南角」海域護漁區，都有軍方艦艇待命護漁。國安局長邱國正則表示，日方確實警告台灣漁船，不可在沖之島海域捕魚，但我國海巡署依照海洋法規、海巡與日本簽署的相關約定處理此事，對於日方所謂的警告「我方當然不接受」。他並強調，國安局與海巡署都有密切聯繫，會持續注意後續發展。

陳以信則追問，2016年東聖吉16號船長在沖之鳥礁196浬處遭日方帶走，當時擔任參謀總長的嚴德發，曾派海軍拉法葉艦出海配合海巡艦艇護漁，這次海軍是否有再次出動護漁？海軍則指出，從4月1日起，海軍已經在菲律賓與東部海域都完成相關部署，嚴德發也說，護漁主要由海巡署負責，但國防部在護漁區都有派海軍來挺海巡署船艦，雙方聯繫密切。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)