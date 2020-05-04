之前因新冠肺炎疫情有1.5萬個陸港澳學生無法返台就學，多位大學校長今天與陸委會副主委陳明祺進行交流，他們建議採「類包機」模式，讓這些陸港澳生回台；陳明祺則建議大學著手準備，以便「有序漸進」方式來處理陸港澳生問題。

針對陸港澳生因疫情無法來台就學，實踐大學校長陳振貴、中國科技大學校長唐彥博等人今天與陳明祺進行意見交流。大學校長提出「一個前提、四個先行」原則，主張在安全無虞的前提下，讓文教、正規、應屆及有完善配套措施的大學先行，迎接陸港澳生返台就學。

唐彥博表示，受疫情影響，之前無法返台就學的陸港澳學生大約1.5萬人，他們建議採「類包機」的模式，將這些學生接到台灣來，讓他們的學業可以繼續。其中，應屆畢業生2500人列為優先，讓他們早早來台，學校甚至可以在暑假為他們安排補休學分，以讓他們可以畢業。

唐彥博說，照目前的狀況，陸港澳生來台後，還是要被隔離14天，這部分國內各大學可以相互支援，宿舍仍有空間的學校支援宿舍不足的學校，以讓此事可以順利完成。

陳振貴則說，陸生約有8000人未能來台就學，以每班包機可以載200人計算，要40個航班才載得完，其實是一個大工程。因此建議，以應屆畢業生優先。

陳明祺則建議，大學應開始著手進行陸港澳學生返台的各項準備，之後再視疫情發展狀況，有序漸進的迎接陸港澳生來台就學。

(中時 )