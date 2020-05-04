◎愛情摩天輪卡關 李四川怒開嗆

高雄市長韓國瑜提出愛情摩天輪構想，但礙於中央遲遲未簽訂協議書，不願釋放土地，進度嚴重卡關，中央更錯失土地回饋比例42％的優惠，將提高至52％。立法院交通委員會4日率隊實地到高雄港考察，會中高市府、交通部、航港局唇槍舌戰，最後鬧得不歡而散，召委陳雪生痛批「都是政治惹的禍」，高市副市長李四川也動氣說，「給你6年為何不簽約？」

◎假冒指揮中心！釣魚郵件別亂點開

衛福部長陳時中今(4)日表示，近期接獲民眾陸續反映，收到以疾病管制署[email protected])名義發送，主旨為「台灣疾病預防控制中心的最終通知」的電子郵件。陳時中呼籲民眾提高警戒，疾管署並不會以郵件通知進行COVID-19(新冠肺炎)相關檢測，請民眾勿開啟此類信件、點擊信件內連結或附件，以確保個人資訊安全。

◎高市議會臨時會 連署書簽名竟用貼的

高雄市議會在民進黨團主導下，連署召開臨時會防疫專案報告，市長韓國瑜4日上午進議會備詢，但國民黨議員陳麗娜、宋立彬、李眉蓁開直播披露，民進黨遞出的召開臨時會連署書中，有3名議員的名字竟是浮貼上去的，痛批「在嚴肅議會殿堂還像小孩子一樣偽造簽名」，即使扣除3位未親自簽名的議員，連署人數仍達標，但此事涉及偽造文書，呼籲民進黨應對市民交代清楚。

◎麥當勞買1送1 4熱門品項限時優惠

買1送1再加碼！連鎖速食店麥當勞再度推出買一送一的活動，原訂到4/28結束的網路訂餐優惠，加碼延長至6/2，且品項再增加，只要透過歡樂送網路訂餐，並輸入優惠代碼，就能享有4項人氣商品的買1送1的優惠！

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(中時電子報)