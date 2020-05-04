宏達電(2498)今(4)日宣布，為滿足消費者對於VIVE設備的各種需求，也讓現有VIVE Cosmos使用者能依手上的設備進行組合升級，即日起搭載於VIVE Cosmos系列的「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板(External Tracking Faceplate)」上市開賣。

宏達電表示，VIVE Cosmos是目前功能最豐富的高規PC VR虛擬實境系統，它是針對一系列模組化面板而構建，透過不同面板可改變設備的功能，具備豐富的擴充功能，無論是剛開始接觸虛擬實境的使用者，亦或是追求頂級體驗的商業用戶，VIVE Cosmos都能提供出色的體驗經驗、舒適度以及隨時間而不斷發展的各種功能，消費者僅需輕鬆地更換面板，就能讓頭戴式顯示器升級。為提供現有VIVE Cosmos使用者同時也能享有VIVE Cosmos Elite的更加精確定位及準確追蹤的體驗效果，將獨立販售「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」。選購「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」後的VIVE Cosmos使用者將可同時享有inside-out追蹤系統的便攜性，以及outside-in精準追蹤體驗，能滿足在家與在外的使用需求。

「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及VIVE 1.0或2.0控制器，並支持VIVE週邊完整配備，包括VIVE移動定位器和VIVE無線模組。

(時報資訊)