新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，行政院院長蘇貞昌昨天宣布把「申報稅所得50萬元以下，未領取3萬元紓困，實際從事農漁生產工作的農漁民」，發放1萬元，但與日前農委會宣布的投保級距2萬4000元以下、未達2018年課稅標準的漁民發放3萬元有落差，農委會主委陳吉仲表示，農民與漁民的樣態不太一樣，雖然農民也受到疫情影響，雖然減到收成、但還是有收成，「疫情影響幅度大小不同，採取的措施就會不同。」

農委會宣布，從11日起，無論65歲以下或65歲以下，只要是投保農保的100餘萬名農民、漁會甲類會員且有實際從事漁業及參與農委會的「登記肥料預購」等8大措施或經改良場確認的實際耕作者，且2018年所得總額未達50萬元、未請領類似補助，只要向戶籍地的農漁申請，就可以發放。

陳吉仲表示，65歲以上農民約有62萬人、65歲以下有45萬人，但107萬名農民皆受到此次疫情影響，若在加上漁會甲類會員、實際耕作者等，但如果農業外所得超過50萬，或領取勞動部、衛福部等相關紓困不得重覆領取，估計約有140萬名農民皆可以申請1萬元生活補貼。

陳吉仲提及，目前農會營運資金貼已核發15件、750萬元，漁會營運資金補貼則有11家、550萬元，僱用外來船員經營補貼核撥122艘、2368人、1349.5萬元，娛樂漁業經營補貼則核撥36件、296萬元，至於發給「無一定雇主或自營作業的漁民」3萬元補助則已受理4萬242人，金額仍待核撥。

另外，針對中央流行疫情指揮中心宣布只要出港後，返港均需原船檢疫14天，外界憂心船員恐怕會受到影響，漁業署署長張致盛表示，預計6日再與遠洋漁業公會討論。

(中時 )