母親節將至，照例舉行年度模範母親表揚，但防疫期間，避免群聚感染，大里區公所日前特別將頒獎舞台搬至受獎者家中，區長鄭正忠親自將紅肩帶披在受獎的母親身上，並致贈題有「母儀典範」的獎牌及禮品，表達對受獎人的感恩與祝福。

因應市府新冠肺炎疫情防疫需求，避免群聚感染風險，大里區今年就不舉辦聯合頒獎典禮，改由區長鄭正忠親自代表市長盧秀燕將賀匾、禮物及精緻伴手禮等紀念品，帶往受獎人家中頒獎。

受獎人中，有一位出生於日據時代，今年已94歲的蘇林阿素女士，22歲時與從事牛車搬運工的先生結婚，除幫忙料理家務外，也幫忙丈夫處理搬運的工作，也因此腿部曾遭牛車輾過骨折，至今仍留下腿骨凹陷的傷痕。即便如此，當時社會風氣，丈夫還是陸續再娶了二房、三房，共生了12個小孩，阿素女士也都視如己出，無私撫養長大，其對家庭無私的付出，獲親人、鄰居們所樂道，令人尊敬。

鄭正忠表示，大里區今年共有39位受獎者，每位接受表揚的母親背後都有著令人感動的經歷和事蹟及為家庭子女無怨無悔付出的母愛，值此佳節感念母愛，呼籲為人子女者平常多陪伴母親，經常問候關懷母親，讓辛勞的母親能安心與快樂。

(中時 )