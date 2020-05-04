疫情趨緩人潮爆量回流，新竹巨城購物中心在五一3天連假整體業績較去年同期成長約5成。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

燒肉LIKE專屬個人烤爐，可享受高CP值的大口吃肉快感。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市Big City遠東巨城購物中心在疫情爆發以來配合中央防疫政策持續加強防疫，而近日疫情稍緩，民眾可能悶壞了而傾巢而出，加上巨城4月底改裝新櫃陸續開出，五一3天連假人潮大量回流，整體業績還較去年同期成長約5成。

遠東巨城因應即將到來的母親節推出的「BIG愛馨」活動，即日起至5月10日有流行服飾7折、精選鞋類配件5折起，美妝保養系列商品呵護媽媽們的肌膚，各櫃品牌推出巨城獨家商品大打滿額贈，換季保溼、美顏緊緻、頭皮秀髮護理等搭配組合一應俱全最低下殺3折起。

韓系彩妝品牌ETUDE及innisfree更祭出全台獨家首賣商品，還有全新開幕的「綠藤生機」消費滿1800加贈150元購物金，讓媽媽從頭到腳煥然一「馨」。

此外，選購3C家電體貼媽媽，多款品牌按摩椅5折起，小米快閃店人氣商品巨城獨家直降價，滿額還加贈藍芽耳機等好禮。

另，母親節當然要帶媽媽大啖美食慶祝一下，地下1樓有全新登場的在地特色輕食區，各式餐點口味從鹹到甜應有盡有，還有天然健康的養生保健食品及母親節蛋糕等多種選擇。

本月2日開幕的燒肉Like再掀巨城排隊熱潮，即日起至5月31日的巨城限定精選套餐390元即可同時享人氣牛舌、牛五花還有安格斯黑牛特選板腱肉1次滿足。

而7樓主題餐廳迎接溫馨母親節更是不缺席，豐富的多人桌菜到小家庭精緻套餐應有盡有經濟又實惠，此外，全館還有超過40個餐飲品牌多達1000多項異國美食餐點，可透過巨城美食外送服務直送到府，輕鬆在家享用母親節大餐。

遠東巨城購物中心指出，Big City持續進行各項改裝調整計畫，近期陸續有桃竹苗獨家的「星野肉肉鍋」、來自日本大阪的「壽司郎」，以及全台獨家泰式麻辣鍋「辛麻泰」、韓式燒肉「姜滿堂」等獨家話題新櫃開幕，5樓更將擴大營業面積延伸至創藝大樓，有更多餐飲輕食與婦嬰品牌登場，而「Big City線上商城」也將上線，讓消費者不受場域與時間限制隨時享受最優質的購物樂趣。

(中時 )