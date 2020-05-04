疫情發燒之際，中美在南中國海的角力有增無減。美國陸軍前副參謀長、總統川普的非官方顧問基恩（Jack Keane）近日接受英國《泰晤士報》訪問時表示，中國以一帶一路計畫企圖擴增在東南亞的影響力，並在新冠肺炎疫情期間，打擊美國的形象。基恩認為，中國嘗試向東南亞國家的美國盟友證明，中國大陸的防疫能力比美國好，以及美國的「民主行不通」。

77歲的基恩表示，中國近日在南海的動作頻頻。包括一艘越南漁船遭大陸海警船撞沉。一艘馬來西亞國家石油公司的船在南海附近海域進行勘探任務，被中國艦隻騷擾。此外，中國在南海宣示主權的地方，與菲律賓、越南、汶萊等國聲稱擁有的地區重疊。中國還在礁石上建軍事機場，配備雷達、導彈及軍機。

日本指，中國航空母艦「遼寧號」上月兩次通過沖繩縣附近的海域，北京上周聲稱在南海驅逐一艘美國戰艦。雙方的海上較勁並未因為疫情而趨緩。基恩認為，美國需要更多導彈防禦系統，以保護在南韓、日本及關島等地的基地。而美國也要有遠程陸基導彈及潛射常規導彈，以擊落大陸射出的導彈。此外，高超音速導彈也很重要。

基恩覺得，中國正利用假消息，證明防疫能力比美國好，讓東南亞盟國認為民主根本行不通。不過基恩相信，美國的盟友不會認同中國的觀點。

(中時 )