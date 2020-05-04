美國總統川普續稱要追究疫情責任，並表示關稅將是對中國的「終極懲罰」；加上人民幣兌美元顯著下跌，港股長假後踏入「五窮月」即大跌逾千點。

恒指4日開盤跌748點，報23,895點，失守24,000及20天線（約23,989），高見23,897點後持續向下，最多跌965點。恒指中午跌947點。午後跌幅擴大，尾段曾跌1,058點，低見23,584點，創4月22日以來低位。恒指最終收報23,613點，跌1,029點或4.18％。

大陸股市繼續假期休市，北水缺席下，大市全日成交額亦有1,096.91億港元。

國企指數報9,599點，跌441點或4.4％。

騰訊挫4.1％，報400港元，全日成交居首有99.42億港元。第二大成交是阿里巴巴，挫3.7％，報189.7港元。藍籌股全線向下，中信股份急跌9.4％，藍籌中表現最差。

(工商 )