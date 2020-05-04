為督促企業落實職場防疫，勞動部部長許銘春在新竹縣縣長楊文科等人陪同下，於今（4）日上午前往新竹縣訪視統一企業股份有限公司湖口廠及台灣山葉機車工業股份有限公司新竹廠，關心職場防疫工作，並到宿舍瞭解外籍移工生活管理與防疫措施，提醒雇主應落實職場防疫工作，確保企業永續經營，並維護勞工安全與健康。

鑑於新加坡近來發生外籍移工群聚感染案例，許銘春於日前指示由所屬職業安全衛生署與勞動力發展署加強合作，針對僱用外籍移工的大型事業單位，實施工作場所防疫措施及移工生活管理專案輔導，協助事業單位落實職場防疫，尤其移工朋友來臺工作協助解決我國產業及照顧人力貢獻良多，但可能因為語言不通，不易即時獲得最新的防疫資訊，造成防疫工作上的缺口，需要政府與企業一起來協助他們。

許銘春今日訪視，特別注意工作場所、員工餐廳及外籍移工宿舍的管理及多國語言防疫重點宣導，並提醒及勉勵雇主與仲介公司，給予來臺工作移工妥善的生活照顧，讓移工得以安心工作，並兼顧落實生活管理及維護其相關權益。

勞動部自疫情發生以來，即配合中央流行疫情指揮中心的整體防疫策略，儘速訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，協助事業單位依職場感染風險等級採取對應防疫措施，接著亦訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提供給雇主、仲介公司及移工作為遵循辦理之參考。

(工商 )