香港政府4日公布，2020年香港首季生產總值（GDP）年跌8.9％，較市場預期倒退6.5％更差，為有紀錄以來的最大跌幅，較上季則跌5.3％，連續第三個季度萎縮。雖然香港新冠肺炎疫情已初步受控，有消息指政府亦有意放寬限制措施，惟財政司司長陳茂波早前已預告，首季GDP預測將會比亞洲金融風暴，及金融海嘯期間更差。

政府統計處指，首季私人消費開支年跌10.2％，較上季2.9％的跌幅加劇；固定資本形成總額年跌13.9％；貨品出口總額年跌9.7％，貨品進口則跌2.9％。政府發言人表示，由於疫情的威脅對香港廣泛的經濟活動以及區內供應鏈構成嚴重干擾，香港的經濟衰退在今年首季加劇。倘若疫情的威脅持續，本港經濟活動短期內料仍然欠佳。

陳茂波表示，經濟陷入深度衰退，按季及按年均為有紀錄以來最大跌幅，主因中美影響出口，社會事件以及疫情影響。

陳茂波說，香港三頭馬車出口、零售和投資均「死火」，3月失業率4.2％為近9年新高，第二季未現樂觀，惟相信第二季經濟有改善，但都會是輕微改善，因為全球經濟緩慢，出口、旅遊難以急速反彈。

(工商 )