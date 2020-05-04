美食外送平台Uber Eats 於今（4）日宣布將由金曲歌后蔡依林、金鐘影后林美秀兩位跨世代天后怪美混搭成為「今晚我想來點」最新品牌代言人，廣告中並且帶入平台明星餐廳麥當勞、星巴克、胖老爹美式炸雞、八方雲集鍋貼水餃專門店、吉野家、SUBWAY、瓦城及珍煮丹。

為歡慶全新品牌廣告上線，以及五月份母親節，推出五月「Eats 起來點」多重優惠活動，包含攜手此波廣告曝光的餐廳合作夥伴祭出強檔優惠、250間餐廳合作夥伴亦推出滿額折扣活動（最高可享79折優惠），還有全台2萬家餐廳合作夥伴也推出85折活動，讓消費者在溫馨歡慶的五月份放心點好點滿。

此外，為提供費者有機會感謝餐廳合作夥伴及外送合作夥伴的優異服務。Uber Eats並與合作貨運業者細心策劃，自即日起在Uber Eats App 推出小費功能，讓消費者除了親口說「謝謝」、予以五星等級評分表達肯定之外，還能以「小費」形式支持自己所喜愛的餐廳合作夥伴及外送合作夥伴。

Uber Eats 推出最新「今晚我想來點」廣告繼續以創意圈粉，此次更是這兩位歌后與影后繼電視劇拍攝後睽違近20年再度攜手、混搭飆誰的怪美指數最高。疫情讓藝文活動減少，即日起粉絲可透過全新 Uber Eats 廣告系列和幕後花絮，讓粉絲們一窺偶像久違的魅力風采，以及他們最愛的優食美味。蔡依林分享自己是 Uber Eats 的使用者，「不管各個時段都愛用 Uber Eats 叫美食，常點泰式、越式和小火鍋，喜歡 Uber Eats 可以滿足她各種突發奇想，想來點什麼就能點到」。而平時忙錄影的林美秀則表示用 Uber Eats 點餐「方便快速不用煮飯，又能享受熱騰騰的餐點」。

為歡慶加入全新品牌雙代言人，Uber Eats 啟動五月強檔「Eats 起來點」優惠活動，提供新鮮美味的優食選擇，邀請消費者即刻打開 Uber Eats 一鍵下訂，一起支持喜愛的餐廳。

第一重優惠：在全新「今晚我想來點」廣告系列中，有曝光的餐廳合作夥伴，其中6家包含麥當勞、星巴克、胖老爹美式炸雞、八方雲集鍋貼水餃專門店、吉野家、及珍煮丹，也祭出各自的獨家優惠，包含額外贈禮、指定品項第二杯半價、指定品項最高買一送一的優惠。

第二重優惠：Uber Eats 為歡慶母親節，5月10日前，精選近250間餐廳，包含TGI Fridays、馬辣、海壽司等知名餐飲品牌，祭出滿額優惠好康，最高可享79折優惠。

第三重優惠：延續四月份消費者好評，Uber Eats 加碼延長「Eats 起挺餐廳」全平台85折優惠，輸入優惠序號「一起來點」享4次點餐85折優惠，單次最高折抵上限為新台幣100元，讓消費者整個五月好康享不完。

第四重優惠：除了餐點外，想在家自己煮，也提供生鮮雜貨享4次滿599元折100元的優惠，滿足你不同的需求。

Uber Eats 統計消費者使用 Uber Eats App 回饋的評價，餐廳合作夥伴及外送合作夥伴的優質服務深獲消費者肯定，96.5%的餐廳合作夥伴曾獲得優異評價，「餐點美味」、「快速可靠」、「包裝完整」最受讚揚；另外，外送合作夥伴則曾有97%獲得95分以上的評價，「完美送達」、「快速有效率」、「親切服務」為最有感的好服務。

Uber Eats App 推出小費功能，目的是進一步鼓勵平台使用者感謝與嘉獎優異服務的努力，而此功能僅適用於選擇信用卡為支付工具的用戶，及參與本次小費功能更新之餐廳合作夥伴。點購餐點之後，可以在結帳前或是收到餐點後評估是否給予小費，可以選擇預設值或是選擇略過，而給予外送合作夥伴的小費除了前述兩種之外，還可以自行輸入數值。

Uber Eats 強調，「小費」是近期推出 Uber Eats App「無接觸」送餐後，另一項優化餐廳合作夥伴與外送合作夥伴經驗的新功能。在平時或是疫情期間，消費者現在都可以持續透過「給予評價」與「小費」功能支持自己所喜愛的餐廳合作夥伴與外送合作夥伴。

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(中時電子報)