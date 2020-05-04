Uber Eats 於今（4）宣布將由金曲歌后蔡依林、金鐘影后林美秀兩位跨世代天后怪美混搭成為「今晚我想來點」最新品牌代言人。為歡慶全新品牌廣告上線，以及五月份母親節，推出五月「Eats 起來點」多重優惠活動，包含攜手此波廣告曝光的餐廳合作夥伴祭出強檔優惠、250間餐廳合作夥伴亦推出滿額折扣活動（最高可享79折優惠），還有全台2萬家餐廳合作夥伴也推出85折活動，讓消費者在溫馨歡慶的五月份放心點好點滿！

Uber Eats 推出最新「今晚我想來點」廣告繼續以創意圈粉，此次更是金曲歌后蔡依林、金鐘影后林美秀繼電視劇拍攝後睽違近20年再度攜手，掀起話題！ 5月1日起粉絲可透過全新 Uber Eats 廣告系列和幕後花絮，讓粉絲們一窺偶像久違的魅力風采，以及他們最愛的優食美味。

Uber Eats 最新品牌雙代言上檔，跟著蔡依林、林美秀兩大天后五月「Eats 起來點」美味吧！(Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真)

蔡依林分享自己是 Uber Eats 的使用者，「不管各個時段都愛用 Uber Eats 叫美食，常點泰式、越式和小火鍋，喜歡 Uber Eats 可以滿足她各種突發奇想，想來點什麼就能點到」。而平時忙錄影的林美秀則表示用 Uber Eats 點餐「方便快速不用煮飯，又能享受熱騰騰的餐點」。

歡慶加入全新品牌雙代言人，Uber Eats 啟動五月強檔「Eats 起來點」優惠活動，提供新鮮美味的優食選擇，邀請消費者即刻打開 Uber Eats 一鍵下訂，一起支持喜愛的餐廳！

第一重：在全新「今晚我想來點」廣告系列中，有曝光的餐廳合作夥伴，其中6家包含麥當勞、星巴克、胖老爹美式炸雞、八方雲集鍋貼水餃專門店、吉野家、及珍煮丹，也祭出各自的獨家優惠，包含額外贈禮、指定品項第二杯半價、指定品項最高買一送一的優惠。

第二重：Uber Eats 為歡慶母親節，自5月1日至5月10日，精選近250間餐廳，包含TGI Friday's、馬辣、海壽司等知名餐飲品牌，祭出滿額優惠好康，最高可享79折優惠！

第三重：延續四月份消費者好評，Uber Eats 加碼延長「Eats 起挺餐廳」全平台85折優惠，輸入優惠序號「一起來點」享4次點餐85折優惠，單次最高折抵上限為新台幣100元，讓消費者整個五月好康享不完！

第四重：除了餐點外，想在家自己煮，也提供生鮮雜貨享4次滿599元折100元的優惠，滿足你不同的需求！

(科技)