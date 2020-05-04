Uber Eats 於今（4）宣布將由金曲歌后蔡依林、金鐘影后林美秀兩位跨世代天后怪美混搭成為「今晚我想來點」最新品牌代言人。為歡慶全新品牌廣告上線，以及五月份母親節，推出五月「Eats 起來點」多重優惠活動，包含攜手此波廣告曝光的餐廳合作夥伴祭出強檔優惠、250間餐廳合作夥伴亦推出滿額折扣活動（最高可享79折優惠），還有全台2萬家餐廳合作夥伴也推出85折活動，讓消費者在溫馨歡慶的五月份放心點好點滿！

Uber Eats 推出最新「今晚我想來點」廣告繼續以創意圈粉，此次更是金曲歌后蔡依林、金鐘影后林美秀繼電視劇拍攝後睽違近20年再度攜手，掀起話題！ 5月1日起粉絲可透過全新 Uber Eats 廣告系列和幕後花絮，讓粉絲們一窺偶像久違的魅力風采，以及他們最愛的優食美味。

Uber Eats 最新品牌雙代言上檔，跟著蔡依林、林美秀兩大天后五月「Eats 起來點」美味吧！(Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真)
Uber Eats 最新品牌雙代言上檔，跟著蔡依林、林美秀兩大天后五月「Eats 起來點」美味吧！(Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真)

蔡依林分享自己是 Uber Eats 的使用者，「不管各個時段都愛用 Uber Eats 叫美食，常點泰式、越式和小火鍋，喜歡 Uber Eats 可以滿足她各種突發奇想，想來點什麼就能點到」。而平時忙錄影的林美秀則表示用 Uber Eats 點餐「方便快速不用煮飯，又能享受熱騰騰的餐點」。

歡慶加入全新品牌雙代言人，Uber Eats 啟動五月強檔「Eats 起來點」優惠活動，提供新鮮美味的優食選擇，邀請消費者即刻打開 Uber Eats 一鍵下訂，一起支持喜愛的餐廳！

第一重：在全新「今晚我想來點」廣告系列中，有曝光的餐廳合作夥伴，其中6家包含麥當勞、星巴克、胖老爹美式炸雞、八方雲集鍋貼水餃專門店、吉野家、及珍煮丹，也祭出各自的獨家優惠，包含額外贈禮、指定品項第二杯半價、指定品項最高買一送一的優惠。

第二重：Uber Eats 為歡慶母親節，自5月1日至5月10日，精選近250間餐廳，包含TGI Friday's、馬辣、海壽司等知名餐飲品牌，祭出滿額優惠好康，最高可享79折優惠！

第三重：延續四月份消費者好評，Uber Eats 加碼延長「Eats 起挺餐廳」全平台85折優惠，輸入優惠序號「一起來點」享4次點餐85折優惠，單次最高折抵上限為新台幣100元，讓消費者整個五月好康享不完！

第四重：除了餐點外，想在家自己煮，也提供生鮮雜貨享4次滿599元折100元的優惠，滿足你不同的需求！

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(科技)

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