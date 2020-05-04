新冠肺炎疫情衝擊花卉產業，台南市政府首度開辦校園花卉教育推廣計畫，4日在六甲國中正式啟動，13位學生在技藝教室學習用火鶴插花，同學們興致勃勃。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情衝擊花卉產業，台南市政府首度開辦校園花卉教育推廣計畫，4日在六甲國中正式啟動，13位學生在技藝教室學習用火鶴插花，連國際志工都來參加。（莊曜聰攝）

台南市政府因應新冠肺炎疫情對花卉產業的衝擊，將花卉教育向下扎根，開辦校園花卉教育推廣教育，4日正式在六甲國中啟動，市長黃偉哲表示，藉此讓賞花賞美融入教育中，讓學生養成愛花惜花的習慣與涵養，以火鶴花為例，台語諧音「呼好」很是吉祥，不只母親節，父親節、情人節都能用來送禮。

黃偉哲指出，開辦校園花卉推廣教育，不單純因為防疫，而是要推廣促銷火鶴花，讓火鶴成為台南的吉祥花，台南火鶴花的產量全台第一，加上洋桔梗、蝴蝶蘭等，讓台南除了是文化古都、美食之都外，也能是花卉之都。

南市府上午在六甲國中召開校園花卉推廣計畫啟動記者會，活動由新東國小學生開場表演，以答嘴鼓的方式，介紹火鶴花及計畫內容，市長黃偉哲也到技藝教室了解學生學習火鶴花藝的情況，對於學生的插花作品讚譽有加。

教育局表示，校園花卉教育推廣計畫從5月4日開始一直到6月底，聘請專業花藝講師組成團隊，到南市的32所學校進行共計80場次的花藝教學，帶領學生由花卉品種、生長習性、養護方法到插花用具的使用教學，到完成花藝作品。

教育局指出，除了基本的花藝作品外，學校師生也將花藝體驗結合校內活動，如新營的新進國小結合既有蝴蝶園生命教育課程，加入花卉元素，形成「花詠蝶」課程，官田國小也將花藝課程結合畢業季，讓學習資源發揮最大效益。

(中時 )