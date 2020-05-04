衛生福利部南投醫院旁的土地，蓋了一棟建築物，外傳將租給星巴克咖啡，但因為是醫療預定用地，不能作為商業用途，已進行拆除作業；南投醫院院長洪弘昌表示，土地已經完成價購，將與宿舍區合併規畫，興建第3棟醫療大樓。

南投縣建設處長李正偉指出，這塊緊鄰南投醫院的土地屬於醫療用地，早年因為預算經費有限，所以未完成徵收或協議價購，因此屬委私人所有的公共設施保留地；地主當初申請自用住宅許可，完成後準備租給星巴克咖啡。

不過，經過都市計畫通盤檢討，南投醫院表示仍有用地需求，因此，無法變更為其他分區使用；再者，如果建物出租作為商業用途，就是違規使用，勢必要依法開罰。

因此，縣府把這塊公設保留地留下來，為將來南投醫療品質提升，預留發展的空間；而且，南投醫院周邊目前正進行「城鎮之心」牛運堀段排水渠道藍綠帶改善工程，將來可與第3棟醫療大樓的戶外空間結合，整體提升環境品質。

洪弘昌表示，目前，南投醫院的空間已不敷使用，因此，買下這塊土地後，連同現有宿舍區將進行整體規畫，報請衛生福利部核准後，興建醫療大樓，並且研議將宿舍遷到中興醫院的宿舍區。

(中時 )